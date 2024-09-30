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У Харкові за вбивство затримали жінку

У Харкові за вбивство затримали жінку

Жителька Новобаварського району Харкова вдарила ножем в серце 48-річного співмешканця. Від травм постраждалий помер на місці.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Повідомлення про те, що від ножового поранення помер чоловік, надійшло до районного відділу поліції 27 вересня о 22:40 від медиків бригади швидкої допомоги.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що ввечері між співмешканцями після вживання алкогольних напоїв відбулась сварка, в ході якої 40-річна жінка завдала удару кухонним ножем чоловіку в область серця. Від отриманих поранень жертва померла.

Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисниці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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