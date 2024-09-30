Росіяни атакували FPV-дронами автівку та зупинку на Харківщині: загинув чоловік

30 вересня близько 10:35 окупанти атакували Куп’янськ FPV-дроном – влучили по зупинці громадського транспорту. На місці загинув 82-річний чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також близько 8:30 російський FPV-дрон влучив по автомобілю ВАЗ 2110 – зазнав поранень 58-річний водій авто. Постраждалого госпіталізовано.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости