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У Харкові п’яний чоловік погрожував та ображав матір: на кривдника складено протокол

У Харкові п’яний чоловік погрожував та ображав матір: на кривдника складено протокол

Поліцейські притягнули харків’янина до адміністративної відповідальності за скоєння домашнього насильства.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

В нетверезому стані син ображав літню матір, погрожував їй та нецензурно лаявся.

28 вересня до Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення про сімейну сварку у квартирі на вулиці Клочківській.

За адресою виїхали співробітники сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 3. На місці поліцейські виявили чоловіка, який вчиняв психологічне насильство щодо 76-річної матері.

Щодо 53-річного кривдника складено адміністративний протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП.

Співробітники сектору протидії домашньому насильству попередили чоловіка про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.

Поліцейські закликають не замовчувати випадки вчинення домашнього насильства та звертатися на лінію 102 для надання допомоги та притягнення винних до відповідальності.

Агентство Телевидения Новости

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