У Харкові судитимуть директорку підприємства за ухилення від сплати податків

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директорки підприємства за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах (ч. 2 ст. 212 КК України)

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, директорка товариства з обмеженою відповідальністю, яка одночасно є і бухгалтером цього підприємства, організувала злочинну схему.

У травні 2021 року вона подала податкову декларацію з податку на додану вартість за березень того ж року.

Обвинувачена відобразила фейкову фінансово-господарську операцію з придбання товарів, яка не була зареєстрована продавцем в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Шляхом відображення цієї угоди директорка занизила суму прибутку підприємства у звітному періоді, який підлягає оподаткуванню з нарахуванням ПДВ.

Внаслідок неправомірних дій фігурантки до державного бюджету не надійшло майже 7 млн гривень, які вона була зобовʼязана сплатити.

Обвинувачену судитимуть у Київському районному суді Харкова.

Агентство Телевидения Новости