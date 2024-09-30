130 тис. строковиків наказав набрати в армію путін

Диктатор володимир путін своїм указом розпорядився призвати на військову службу у жовтні – грудні 2024 року 133 тис. осіб.

Про це стало відомо у понеділок, 30 вересня, пише Кореспондент.

«Здійснити з 1 жовтня по 31 грудня 2024 року призов на військову службу громадян рф у віці від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі й підлягають (…) призову на військову службу, у кількості 133 тис. осіб», – йдеться в оприлюдненому документі.

Цим же указом путін розпорядився звільнити з військової служби солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін служби яких за призовом завершився.

Тим часом заступник начальника головного організаційно-мобілізаційного управління генштабу рф Володимир Цимлянський сьогодні заявив, що строковики не направлятимуться на війну з Україною і не служитимуть у так званих «нових регіонах».

А речник Кремля Дмитро Пєсков не зміг прокоментувати питання, чи будуть строковики служити у прикордонних регіонах, зокрема і в Курській області, де триває операція ЗСУ.

«Це треба у Міноборони уточнювати», – перевів «стрілки» Пєсков.

Агентство Телевидения Новости