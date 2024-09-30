Добровільно працював на окупантів на Харківщині: мешканець селища Дворічна постане перед судом

Слобідською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка за фактами колабораційної діяльності та розтрати майна у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачений — мешканець селища Дворічна, який до повномасштабного вторгнення рф в Україну працював головним інженером Куп’янської дільниці Куп’янського територіального підрозділу АТ «Харківгаз».

Під час окупації чоловік добровільно вирішив працювати на ворога та, не змінюючи роду діяльності, влітку 2022 року обійняв посаду «инженера управления эксплуатации Купянского ТП АО “Харьковгаз”», створеного на базі українського підприємства.

Маючи відповідний досвід, спеціальні технічні знання, навички у сфері газопостачання, колаборант сприяв налагодженню незаконного транспортування газу до населених пунктів, які на той час перебували під окупацією рф.

Здійснюючи розподіл природнього газу несанкціоновано підключеним споживачам, в тому числі промисловим підприємствам, обвинувачений здійснив розтрату і використав в обороті на користь держави-агресора природній газ, завдавши українському підприємству збитків на суму понад пів мільйона гривень.

Наразі обвинувачений переховується від слідства на тимчасово окупованих територіях, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді Харкова.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Одночасно, з метою відшкодування спричиненої держави шкоди, окружною прокуратурою в рамках кримінального провадження до обвинуваченого заявлено відповідний позов, який буде розглянуто судом разом з обвинувальним актом.

Агентство Телевидения Новости