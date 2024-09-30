У Харкові почали вмикати вуличне освітлення

Харків знову з вуличним освітленням.

«Від сьогодні починаємо вмикати світло у дворах та на всіх центральних магістралях», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Це стало можливим завдяки скасуванню відповідних обмежень з боку уряду.

Поступово освітлення з’явиться і в віддалених районах, повідомив міський голова.

«І маю надію, що так триватиме й надалі й наступні ворожі атаки не занурять нас у пітьму, як це було пів року тому, коли окупант з березня по травень цілеспрямовано нищив енергетичні обʼєкти по всій Україні», підкреслив Терехов

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