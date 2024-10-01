З 1 жовтня «Нова пошта» підвищує тарифи на доставлення

З 1 жовтня «Нова пошта» ввела нові тарифи на доставлення документів, посилок та вантажів, одночасно скасувавши деякі платежі.

Про це розповіли у пресслужбі компанії, повідомляє Судово-юридична газета.

Згідно з новими розцінками, вартість доставлення посилок збільшиться в середньому на 10 гривень. Нові тарифи виглядають наступним чином:

Доставлення документів коштуватиме 65 грн, включаючи фірмовий картонний конверт;Доставлення по місту: посилка до 2 кг – 60 грн, до 10 кг – 90 грн, до 30 кг – 140 грн;Доставлення по Україні: до 2 кг – 80 грн, до 10 кг – 110 грн, до 30 кг – 160 грн;Вантажі понад 30 кг: додатково 50 копійок за кожен кілограм по місту та 1 грн за кг між відділеннями по Україні.

«Нова пошта» пояснила зміну тарифів збільшенням цін на енергоносії, які значно впливають на собівартість послуг. Водночас скасовано комісію за оголошену вартість при поверненні посилок.

Компанія підкреслила, що підвищення тарифів дозволить продовжити впровадження нових технологій та покращення обслуговування, забезпечуючи швидку доставку для клієнтів.

Агентство Телевидения Новости