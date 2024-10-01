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Суд відправив за ґрати лісника з Харківщини, який працював на окупантів

Суд відправив за ґрати лісника з Харківщини, який працював на окупантів

За матеріалами ДБР Дзержинський районний суд Харкова засудив до шести з половиною років позбавлення волі колишнього майстра лісу держпідприємства «Куп’янське лісове господарство». Чоловік працював на загарбників під час тимчасової окупації частини Харківської області.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Після захоплення військами рф селища Борова майстер лісу отримав одну з керівних посад в окупаційному лісгоспі. Керуючи підприємством чоловік, у тому числі відповідав за видачу дозволів на вирубку дерев для потреб агресорів.

Після звільнення села майже 10 місяців лісник переховувався від українських правоохоронців. У липні 2023 року працівники ДБР встановили його місцеперебування та затримали. Після завершення розслідування рішенням суду чоловіка визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та ув’язнено на шість з половиною років.

У колаборанта конфісковано майно, його позбавлено права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями.

Агентство Телевидения Новости

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