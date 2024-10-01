За 50 тис. грн допомагав відновити посвідчення водія: на Харківщині викрито махінатора

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 20-річному чоловіку в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 20-річний мешканець міста Мерефа допомагав вирішувати «проблемні питання» у територіальному сервісному центрі МВС.

За 50 тисяч гривень він запропонував своєму знайомому, якого було позбавлено права керувати транспортними засобами через водіння напідпитку, безперешкодно відновити права.

Ділок повідомив, що має «вагомі звʼязки», тому чоловіку необхідно лише з’явитися у певний час у ТСЦ. Зловмисник запевнив знайомого, що «закриє» питання з отриманням водійського посвідчення за один день.

Також він повідомив, що теоретичний та практичний іспити з водіння пройдуть безперешкодно та будуть успішно складені.

Клієнту навіть розʼяснили, що під час іспиту правильні відповіді будуть починатись з малої літери, а всі інші з великої, або навпаки.

Фігурант отримав за «роботу» 50 тисяч гривень, проте разом із ними його вже чекала підозра від правоохоронців.

Наразі встановлюються всі учасники незаконної схеми. Слідство триває.

Агентство Телевидения Новости