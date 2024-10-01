У Харкові викрито недобросовісного підрядника: привласнив 700 тис. гривень на ремонті лікарні

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру підприємцю за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великому розмірі, та складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до них завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у вересні 2021 року між однією з багатопрофільних лікарень Харкова та фізичною особою-підприємцем укладено договір щодо проведення поточного ремонту приміщення централізованої стерилізаційної будівлі медзакладу.

Однак що об’єми й вартість фактично виконаних робіт не відповідають даним, зазначеним у проєктно-кошторисній та звітній документації. Так, серед іншого, не виконані роботи з улаштування під покриття підлоги, укладання лінолеуму, штукатурення та фарбування стін, встановлення кондиціонера тощо. Також не відповідає дійсності кількість використаних сумішей для вирівнювання і фарбування стін та деталей для робіт з монтажу тощо.

Підозрюваний, достовірно знаючи про невідповідність цих показників, особисто підписав акти приймання виконаних будівельних робіт з недостовірними відомостями.

Надалі на підставі цих документів на рахунок підрядника надлишково перераховано майже 700 тисяч гривень бюджетних коштів, чим завдано збитків замовнику.

Вказану суму збитків підтверджено висновком проведеної судової економічної експертизи.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Агентство Телевидения Новости