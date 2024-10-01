На Харківщині двоє вбивць отримали вироки: позбавлення волі на 10 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винними двох чоловіків в умисних вбивствах (ч. 1 ст. 115 КК України). Їм обом призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Зокрема прокурори довели, що 26 березня цього року 27-річний чоловік, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом, вбив свого батька. Подія відбулась у селі Шатівка Лозівського району, де мешкав потерпілий. Батько і син разом вживали алкоголь, і між ними виникла суперечка, у ході якої обвинувачений схопив кухонний ніж і кинувся з ним на батька.

Вбивця завдав не менше чотирьох ударів у шию і ще близько десяти — в грудну клітину родича. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

На суд обвинувачений очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду він визнав свою вину і заявив, що шкодує про вчинене.

Ще один зловмисник, який раніше також притягався до кримінальної відповідальності, скоїв убивство 1 червня цього року в Лозовій. Так, 43-річний чоловік відпочивав зі своїм знайомим, розпиваючи алкоголь. Коли градус «вечірки» підвищився, між ними виник конфлікт. Словесними образами справа не закінчилась — обвинувачений повалив свого друга на підлогу і став бити його ногами. Встановлено, що він завдав понад 30 ударів по тілу потерпілого. Від отриманих травм чоловік помер.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальні вироки виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости