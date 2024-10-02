У Харкові затримали викладачку університету, яка наводила російські ракети на місто

Служба безпеки затримала ще одну інформаторку фсб, яка розвідувала локації українських військ на Харківщині. Затримана – викладачка одного з місцевих університетів, яку російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці влітку цього року.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За вказівкою окупантів фігурантка обходила Харків та його прилеглі території, де намагалася виявити розташування укріпрайонів та опорних пунктів Сил оборони. Особливу увагу вона звертала на місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ. Також інформаторка відстежувала маршрути руху військових колон у напрямку передової.

Отримані відомості фігурантка направляла в анонімний чат своєму російському куратору. У «звіті» жінка позначала координати військових об’єктів на гугл-картах і додавала до них текстовий опис.

Співробітники СБУ завчасно викрили російську інформаторку, задокументували її злочини і затримали у власному помешканні. Під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости