339 будинків було пошкоджено обстрілами у вересні в Харкові

Внаслідок ворожих обстрілів у вересні в Харкові було пошкоджено 339 житлових будинків.

Про це повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства.

Так, минулого місяця було здійснено 15 атак з боку рф з пошкодженням житлового фонду.

Внаслідок цього було вибито понад 4,4 тис. вікон у квартирах, ще 2,3 тис. – у місцях загального користування.

Комунальні служби вже закрили загалом 6,4 тис. контурів. Крім того, було пошкоджено 1,1 тис. склінь балконів (888 з них вже закрили). Фахівці також відремонтували 52 з 88 пошкоджених покрівель житлових будинків.

Агентство Телевидения Новости