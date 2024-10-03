Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:59
Просмотров: 17

339 будинків було пошкоджено обстрілами у вересні в Харкові

339 будинків було пошкоджено обстрілами у вересні в Харкові

Внаслідок ворожих обстрілів у вересні в Харкові було пошкоджено 339 житлових будинків.

Про це повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства.

Так, минулого місяця було здійснено 15 атак з боку рф з пошкодженням житлового фонду.

Внаслідок цього було вибито понад 4,4 тис. вікон у квартирах, ще 2,3 тис. – у місцях загального користування.

Комунальні служби вже закрили загалом 6,4 тис. контурів. Крім того, було пошкоджено 1,1 тис. склінь балконів (888 з них вже закрили). Фахівці також відремонтували 52 з 88 пошкоджених покрівель житлових будинків.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 