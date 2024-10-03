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На Харківщині лісова пожежа знищила понад тисячу будинків, загинули четверо людей

На Харківщині лісова пожежа знищила понад тисячу будинків, загинули четверо людей

У селі Піски-Радьківські Харківської області четверо людей згоріли живцем через лісову пожежу. Двоє жінок-переселенок, ще одна місцева та один чоловік.

Як повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, люди просто не встигли втекти, адже полум’я розповсюджувалося шаленими темпами.

Вогонь прийшов з Донеччини – з боку села Рубці перекинувся на Борівське лісництво. Верхова пожежа охопила ландшафтний парк «Червонооскільський», а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські. Саме в цій місцевості, на території одного з благодійних фондів і загинули люди, ще двоє отримали опіки.

Також в лісі та поблизу нього згоріло близько 1100 дерев’яних будинків, шістдесят людей евакуйовані.

«Розслідуємо цю справу та невдовзі встановимо причину пожежі. Не виключено, що ліс на Донеччині зайнявся через російські обстріли», – зазначив Болвінов.

Агентство Телевидения Новости

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