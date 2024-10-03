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На Харківщині люди вибиралися з-під обстрілів зруйнованим мостом

На Харківщині люди вибиралися з-під обстрілів зруйнованим мостом

Двох цивільних із селища Ківшарівка на Харківщині, що потерпає від щоденних ворожих обстрілів, рятувальники Куп’янського району разом із поліцейськими та волонтерами перевели з лівого на правий берег.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Люди скористалися зруйнованим мостом через річку Оскіл, де залишився тільки пішохідний прохід.

«Їм допомогли перенести особисті речі й доставили до евакопункту, звідки вони поїдуть до нового місця проживання», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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