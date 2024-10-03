Авіаудар по п’ятиповерхівці у Харкові: як рятували людей

По Салтівському району Харкова російські військові завдали удару об одинадцятій годині ночі 2 жовтня. Авіабомба влучила між третім та четвертим поверхом пʼятиповерхового житлового будинку – сталася пожежа. Для пані Діани це вже третій випадок, коли в момент російського обстрілу вона перебувала зовсім поряд.

Діана, мешканка будинку

На момент удару я була у своїй квартирі разом з мамою. Перші секунди після вибуху ми зразу побігли в безпечніше місце. Мабуть, шок, стрес, переживання, тому що наразі це мій третій обстріл, який я пережила. Не саме в домі, але на роботі також.

На кухні квартири, де мешкає дівчина з мамою, повилітало скло з вікон. В інших кімнатах рами деформувало вибуховою хвилею – не закриваються. Одразу після вибуху водночас із гасінням пожежі, надзвичайники розпочали пошуково-рятувальну операцію. Під завалами могли залишатись люди.

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

У нас було влучання кількох керованих авіабомб по Харкову, наразі це Салтівський район. Влучання безпосередньо у багатоквартирний житловий будинок. Працюють на місці підрозділи ДСНС, національна поліція, екстрена швидка медична допомога, розгорнутий штаб на місці. Наразі відомо про вісьмох людей, які дістали поранення, є руйнування декількох поверхів у житловому будинку, під завалами можуть перебувати люди. Наразі ця інформація ще перевіряється, буде зроблений повністю поквартирний побудинковий обхід.

На думку керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, ворог навмисно б’є по харківських багатоповерхівках вночі, коли люди сплять. Лариса найбільше переживає за стареньку маму, я якою мешкає на четвертому поверсі.

Лариса Луговенко, мешканка будинку

Злякалися, дуже злякалися. Квартира – вибити вікна, вибити двері, все розтрощене, пил стовпом. Коли стався вибух маму вдарило рамою з вікна, вона дуже злякалася.

По Харкову російські військові поцілили трьома авіабомбами. В Салтівському районі зруйнований фасад житлової п’ятиповерхівки, квартири на четвертому та п’ятому поверхах. Пошкоджені десять автівок.

Олександр Фільчаков, керівник Харківської обласної прокуратури

Близько 23:00 ворог з населеного пункту Строїтель Бєлгородської області рф із застосуванням двох літаків СУ-34 здійснив пуски п’яти керованих авіаційних бомб по Харкову. За попередніми даними, це були УМПБ Д-30СН. Дві цих керованих авіаційних бомби влучили в передмісті Харкова на території Дергачівської громади. Інші три влучили на території Шевченківського та Салтівського районів Харкова.

З 12 поранених п’ятьох людей медикам довелось шпиталізувати. Інші отримали допомогу на місці. Стан поранених лікарі оцінюють як середнього та легкого ступеня тяжкості. Поранення внаслідок влучання російської авіабомби по будинку у Салтівському районі дістала й дитина трьох років. У неї закрита черепно-мозкова травма. На прохання батьків, після медичного огляду та допомоги, дитина лікуватимуться вдома, амбулаторно.





Агентство Телевидения Новости