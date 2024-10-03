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На Харківщині бійці бригади «Спартан» знешкодили групу окупантів

На Харківщині бійці бригади «Спартан» знешкодили групу окупантів

На Харківському напрямку ворог висунув передову групу, яка намагалася наблизитися до українських позицій.

Про це повідомили в 3 бригаді оперативного призначення «Спартан» імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України.

«Коли окупанти відчули небезпеку, то спробували затаїтися у лісосмузі. Думали: обійдеться – не обійшлося», – йдеться в повідомленні.

Аеророзвідники бригади «Спартан» за допомогою дронів атакували противника з повітря: одного загарбника знищено, трьох поранено.

Агентство Телевидения Новости

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