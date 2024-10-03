На Харківщині бійці бригади «Спартан» знешкодили групу окупантів

На Харківському напрямку ворог висунув передову групу, яка намагалася наблизитися до українських позицій.

Про це повідомили в 3 бригаді оперативного призначення «Спартан» імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України.

«Коли окупанти відчули небезпеку, то спробували затаїтися у лісосмузі. Думали: обійдеться – не обійшлося», – йдеться в повідомленні.

Аеророзвідники бригади «Спартан» за допомогою дронів атакували противника з повітря: одного загарбника знищено, трьох поранено.

Агентство Телевидения Новости