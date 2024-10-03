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Окупанти посилили обстріли Куп’янської громади на Харківщині: триває евакуація

Окупанти посилили обстріли Куп’янської громади на Харківщині: триває евакуація

Ситуація у Куп’янському районі Харківської області складна: ворог посилив обстріли й завдає ударів по всіх населених пунктах громади. Руйнується все: критична інфраструктура, цивільна інфраструктура, багатоповерхові будинки й приватні домоволодіння, магазини, аптеки й інше.

Про це повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Ворог постійно тисне, маючи значну перевагу в чисельній кількості й озброєнні. В деяких районах має просування, але ЗСУ атаки відбивають.

Триває евакуація дітей з правобережжя території громади, де станом на 15 вересня перебувало 158 дітей. Зараз залишилося семеро дітей з чотирьох родин. Завершити евакуацію планують за кілька днів.  

«На території Куп’янської громади залишаються 6 300 жителів. Кожного дня доводиться вмовляти їх виїхати до більш безпечних регіонів України. Є райони, де ситуація критична, особливо це стосується району Заоскілля в Куп’янську, де великі руйнування, відсутні електрика, вода, газ», – йдеться в повідомленні.

У цьому районі Куп’янська залишаються близько 300 людей.

Агентство Телевидения Новости

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