Сегодня 17:57
Просмотров: 39
Росіяни вдарили дроном по автобусній зупинці на Харківщині: є поранені
3 жовтня о 15:00 військові росії вдарили дроном-камікадзе по зупинці громадського транспорту у Купʼянську на Харківщині. В момент удару на зупинці перебували люди: двоє поранених.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
З осколковими пораненнями госпіталізували 44-річного чоловіка та 16-річну дівчину.
На місці події працює слідчо-оперативна група Куп’янського райвідділу поліції, криміналісти, вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.