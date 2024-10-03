Росіяни вдарили дроном по автобусній зупинці на Харківщині: є поранені

3 жовтня о 15:00 військові росії вдарили дроном-камікадзе по зупинці громадського транспорту у Купʼянську на Харківщині. В момент удару на зупинці перебували люди: двоє поранених.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

З осколковими пораненнями госпіталізували 44-річного чоловіка та 16-річну дівчину.

На місці події працює слідчо-оперативна група Куп’янського райвідділу поліції, криміналісти, вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости