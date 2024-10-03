Зруйновано будинки, пошкоджено навчальний заклад та агрофірму: наслідки обстрілів Харківщини за день

3 жовтня окупанти неодноразово обстрілювали Куп’янську. Внаслідок удару близько 9:40 пошкоджено будівлю навчального закладу. Орієнтовно о 12:30 ворог вдарив по місту ФАБ-250 з модулем УМПК. Пошкоджень зазнав житловий багатоквартирний будинок. Без постраждалих.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також ворог з артилерії обстріляв село Глушківка Куп’янського району, ніхто не постраждав.

Крім того, близько 15:00 збройні сили рф вдарили по Куп’янську дроном, внаслідок чого пошкоджено зупинку громадського транспорту. Зазнали поранень двоє мирних мешканців – 44-річний чоловік та 16-річна дівчина. Постраждалих госпіталізували.

Також ворог неодноразово обстрілював Борівську громаду Ізюмського району.

Так, 2 жовтня у період з 5:00 до 6:00 зс рф вдарили трьома керованими авіаційними бомбами по селу Чернещина, внаслідок чого зруйновано приміщення автогаража та літній майданчик агрофірми, а також приватні домоволодіння.

3 жовтня у період з 15:50 по 16:00 зафіксовано влучання КАБу по селу Богуславка. Пошкоджено двоповерхівку та приватні домоволодіння. Попередньо, без постраждалих.

Внаслідок артилерійського обстрілу з боку зс рф села Перовське Золочівської ОТГ Богодухівського району постраждали троє мирних мешканців. Жінки віком 48 і 50 років зазнали гострої реакції на стрес, 44-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Пошкоджено житлові будинки.

За процесуального керівництва Куп’янської, Ізюмської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости