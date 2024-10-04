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Кількість боєзіткнень на Харківському та Куп’янському напрямках сягнула 15

Кількість боєзіткнень на Харківському та Куп’янському напрямках сягнула 15

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 жовтня. 954 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби відбулось 142 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, а також 67 авіаційних ударів, зокрема скинув 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 105 – з реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1585 дронів-камікадзе. 

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районах Стариці та Вовчанська. 

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла одинадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Синьківки, Курилівки, Піщаного, Вишневого, Петропавлівки та Першотравневого. 

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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