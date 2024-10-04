На Харківщині через обстріли спалахнули п’ять пожеж

Протягом доби з 3 по 4 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 122 оперативних виїзди, з яких:

101 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинені ворожими обстрілами;8 – для надання допомоги населенню;13 – інші виїздів.

За добу на Харківщині зафіксовано п’ять пожеж від ворожих обстрілів в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах області.

Вранці ворожа авіація скинула дві авіабомби на село Черкаська Лозова Малоданилівської громади. Внаслідок влучання однієї з керованих авіабомб у приватне подвір’я, стались значні руйнації та пожежі у житловому будинку й господарчій споруді на площі 200 кв. м. Друга бомба влучила на відкриту місцевість. Ударною хвилею пошкоджені приватні будинки та надвірні забудови. Загалом під час цієї атаки постраждали четверо цивільних.

Вдень обстрілу зазнало прифронтове село Богуславка Борівської громади. Вибухом зруйнувало приватний житловий будинок. Зайнялась суха трава на площі 8 тис. га, рештки зруйнованого будинку та гараж на площі 100 кв. м. Двоє людей постраждали.

Решта пожеж ворог спричинив на відкритій місцевості. Без постраждалих.

Загалом зафіксовано 72 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 55 га.

Від Національної поліції надійшла інформація про те, що 2 жовтня на території Оскільської громади у полі між селами Довгеньке та Яремівка 50-річний працівник «Харківобленерго» натрапив на невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху він отримав мінно-вибухове поранення і був госпіталізований до лікувального закладу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 95 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости