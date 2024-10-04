Восьмеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківської області за добу
Протягом доби окупанти атакували Харківський, Богодухівський, Ізюмський, Куп’янський та Чугуївський райони Харківської області. Під ударами перебували приватні та багатоповерхові будинки, цивільний транспорт, сільгосптехніка. Є постраждалі.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
18:00 с. Токарівка, Харківський район: внаслідок скидання двох гранат з ворожого дрону на мотоблок постраждали 62-річна жінка та 67-річний чоловік.
16:35 с. Богуславка, Ізюмський район: внаслідок обстрілу зруйновано два будинки, пошкоджено скління вікон та покрівлі 10 приватних будинків. Постраждали дві жінки 75 та 73 років.
16:00 с. Перовське, Богодухівський район: внаслідок обстрілу частково пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, енергомережі. Зазнали поранень 44-річний чоловік, 66-річна жінка та 50-річна жінка.
15:30 с. Охримівка, Чугуївський район: внаслідок обстрілу постраждав 31-річний чоловік.
Обстріли Куп’янського району 3 жовтня
15:30 Куп’янськ: внаслідок обстрілу пошкоджені квартири у п’ятиповерховому будинку.
12:45 с. Ківшарівка: у результаті влучань ворожих снарядів горів гараж та автомобіль.
12:05 Кіндрашівська громада: внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на площі 800 кв. м.
9:45 Куп’янськ: обстрілом пошкоджено дах комунального закладу.