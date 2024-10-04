Правоохоронці уточнили число постраждалих внаслідок обстрілів на Харківщині: 17 цивільних за добу

Минулої доби військові рф завдавали удари по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів. Постраждали 17 людей.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

3 жовтня військові росії чотирма КАБами завдали ударів по селу Черкаська Лозова. Пошкоджено 15 приватних будинків, дві господарчі споруди, автомобіль. Постраждали шестеро цивільних, серед яких три жінки та троє чоловіків.

З артилерії ворог обстріляв село Ківшарівка. Пошкоджено будівлі приватного підприємства, автомобілі.

Місто Куп’янськ протягом дня піддавалося атакам FPV-дронів, ФАБ-250 з модулем УМПК. Пошкоджено заклад освіти, житлові будинки, зупинку громадського транспорту. Постраждали 14-літня дівчина та чоловік.

Трьома КАБами ворог обстріляв село Богуславка. Пошкоджено десять приватних будинків, багатоповерхівка. Постраждали двоє цивільних.

У селі Івашки внаслідок російського обстрілу постраждали троє цивільних людей.

З артилерії росіяни обстріляли селище Перовське. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, енергомережі. Постраждали троє цивільних людей.

У селі Охрімівка через російські обстріли дістав осколкові поранення цивільний чоловік.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 3 жовтня силами поліції з Куп’янського району евакуйовано 17 людей.

Агентство Телевидения Новости