14 штурмів окупантів відбили ЗСУ на Харківщині

Оперативна інформація станом на 16:00 4.10.2024 щодо російського вторгнення.

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 79, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку з початку доби відбулося три боєзіткнення поблизу Стариці та Вовчанська, два з яких ще триває. При цьому окупанти скинули дві авіабомби в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські війська 11 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ поблизу Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової, бої тривають. Авіаудару зазнала Глушківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Греківки, Макіївки, Новосадового та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже вісім боєзіткнень, досі триває два. Ворог завдав авіаційних ударів КАБами в районах населених пунктів Ізюмське, Зарічне, Озерне та Лиман, застосувавши 20 авіабомб.

Противник не полишає спроби прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте, отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Верхньокам’янського окупанти двічі намагалися потіснити наші підрозділи. Завдали ударів авіацією по Закітному, Переїзному та Різниківці.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська шість разів намагалися вибити підрозділи ЗСУ із займаних позицій поблизу Калинівки, Ступочок та Андріївки. Також противник завдав удару некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру та скинув КАБ на Юрківку.

На Торецькому напрямку ворог за підтримки бомбардувальної авіації вісім разів атакував позиції наших військ. На даний час триває сім боєзіткнень поблизу Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку в районах Миколаївки, Селідового та Лисівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив сім штурмів наших позицій. Тривають бої у чотирьох локаціях. Також ворожа авіація завдала ударів поблизу населених пунктів Покровськ та Селідове, застосувавши КАБи.

Агентство Телевидения Новости