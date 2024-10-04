На Харківщині Subaru зіткнулася із комбайном, водійка легковика загинула

В Чугуївському районі поліція з’ясовує обставини ДТП, в якій загинула водійка легковика.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

38-річна жінка отримала чисельні травми не сумісні з життям.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 жовтня о 15:30 на автодорозі Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук поблизу селища Кочеток Чугуївського району.

Водійка автомобіля Subaru Forester допустила зіткнення з комбайном зернозбиральним «John Deere». Від отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці.

Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости