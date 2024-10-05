Через обстріли на Харківщині двоє чоловіків загинули, ще один дістав поранення: слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів рф

Минулої доби росіяни завдавали удари по Харкову та населених пунктах Харківського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Поліцейські здійснили 20 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 17 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, повідомляє поліція Харківської області.

4 жовтня з артилерії ворог обстріляв село Велика Шапківка. Горіла суха трава.Внаслідок артобстрілу у селі Подоли пошкоджено два приватні будинки.

По селу Ізюмське військові завдали удару КАБ. Пошкоджено приватний автомобіль та будівлю школи. Загинув цивільний мешканець.

Керованою авіабомбою окупанти вдарили по селу Чернещина. Пошкоджено приватний будинок та надвірну будівлю.Село Першотравневе військові рф атакували КАБом. Пошкоджено два приватних будинка. Загинув цивільний чоловік.

Внаслідок удару FPV-дроном у місті Куп’янськ пошкоджено приватний автомобіль. Дістав поранення цивільний чоловік.Через ворожий обстріл КАБу у місті Харків зафіксовано влучання у відкриту місцевість.

У селі Руська Лозова ворожий КАБ влучив в поле.

У селі Старовірівка сталася пожежа за межами села.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

4 жовтня силами поліції з Куп’янського, Чугуївського, Харківського районів евакуйовано 18 людей, в тому числі чотирьох дітей.

Агентство Телевидения Новости