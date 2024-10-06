На Куп’янському напрямку окупанти активно застосовують авіацію: зафіксовано 22 атаки за добу

Протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаударів, зокрема, скинув 130 КАБів. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 1410 дронів-камікадзе та здійснили 5130 обстрілів, з них 144 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Волфине, Ободи, Павлівка, Велика Писарівка, Миропілля, Висока Яруга, Берестове, Петропавлівка, Зелений Гай, Першотравневе, Горохуватка, Нижче Солоне, Першотравневе, Шийківка, Краматорськ, Іванівське, Диліївка, Олександро-Калинове, Гродівка, Мирноград, Селидове, Яблунівка, Пантелеймонівка, Богоявленка, Велика Новосілка, Темирівка, Львове.

На Харківському напрямку ворог намагався шість разів штурмувати неподалік Липців, Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 22 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Новоосинового, Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Глушківки та Кругляківки. На даному напрямку агресор активно застосовував авіацію.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости