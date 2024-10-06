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Окупанти влаштували масовану атаку на України: збито дві ракети та 56 БпЛА

Окупанти влаштували масовану атаку на України: збито дві ракети та 56 БпЛА

Росіяни атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів з 19:00 5 жовтня по 7:00 6 жовтня. Повітряні цілі збивали зокрема в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Київській та ще 10 областях України.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 90 засобів повітряного нападу противника:

2 балістичні ракети Іскандер-М;1 крилату ракету Іскандер-К;1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;87 БпЛА типу «шахед» (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

25 безпілотників станом на 9:00 БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Чотири БпЛА – в повітряному просторі України, бойова робота триває.

Агентство Телевидения Новости

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