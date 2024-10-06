Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:19
Просмотров: 103

У Харкові автівка вилетіла з дороги: загинули двоє пасажирів

У Харкові автівка вилетіла з дороги: загинули двоє пасажирів

5 жовтня близько 22:30 на вулиці Шевченка Харкові автомобіль ВАЗ виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся. За кермом перебував 32-річний чоловік.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Загинули двоє пасажирів – 37 та 39-річні чоловіки. Водій автомобіля, 19 та 42-річні пасажири зазнали тілесних ушкоджень. Їх доставили до медичного закладу.

За даним фактом слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Всі обставини ДТП встановлюються.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 