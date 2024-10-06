У Харкові автівка вилетіла з дороги: загинули двоє пасажирів

5 жовтня близько 22:30 на вулиці Шевченка Харкові автомобіль ВАЗ виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся. За кермом перебував 32-річний чоловік.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Загинули двоє пасажирів – 37 та 39-річні чоловіки. Водій автомобіля, 19 та 42-річні пасажири зазнали тілесних ушкоджень. Їх доставили до медичного закладу.

За даним фактом слідчим слідчого управління ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Всі обставини ДТП встановлюються.

Агентство Телевидения Новости