На Харківському напрямку ЗСУ знешкодили 96 окупантів за добу

В районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодинокі переміщення особового складу з метою посилення підрозділів на передових позиціях. Намагається проводити заходи логістичного забезпечення за допомогою такелажних груп.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Неподалік Лукʼянців ворог продовжує проведення інженерних робіт на займаних позиціях.

В районі населеного пункту Тихе ворог основні зусилля зосередив на проведенні заходів логістичного забезпечення. Протягом ночі вів повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України.

У Вовчанську здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат.

Протягом минулої доби відбулося шість бойових зіткнень в районі Липців, Стариці та Вовчанська. російські окупанти завдали одного авіаудару з використанням двох КАБів та завдали 48 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 398 обстрілів позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу склали 96 солдатів, з них безповоротні – 38, санітарні – 58.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 91 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк,

1 бойова броньована машина,

3 протитанкові засоби,

3 артилерійські системи,

30 автомобілів,

4 одиниці спецтехніки,

49 БпЛА.

Знищено 53 укриття для особового складу та два місця зберігання боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости