На Харківському напрямку ЗСУ знешкодили 96 окупантів за добу
В районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодинокі переміщення особового складу з метою посилення підрозділів на передових позиціях. Намагається проводити заходи логістичного забезпечення за допомогою такелажних груп.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».
Неподалік Лукʼянців ворог продовжує проведення інженерних робіт на займаних позиціях.
В районі населеного пункту Тихе ворог основні зусилля зосередив на проведенні заходів логістичного забезпечення. Протягом ночі вів повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України.
У Вовчанську здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат.
Протягом минулої доби відбулося шість бойових зіткнень в районі Липців, Стариці та Вовчанська. російські окупанти завдали одного авіаудару з використанням двох КАБів та завдали 48 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 398 обстрілів позицій захисників України.
Втрати ворога за минулу добу склали 96 солдатів, з них безповоротні – 38, санітарні – 58.
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 91 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:
1 танк,
1 бойова броньована машина,
3 протитанкові засоби,
3 артилерійські системи,
30 автомобілів,
4 одиниці спецтехніки,
49 БпЛА.
Знищено 53 укриття для особового складу та два місця зберігання боєприпасів.