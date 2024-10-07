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Наслідки обстрілів Харківського району: пошкоджено залізницю, зруйновано будинки

Наслідки обстрілів Харківського району: пошкоджено залізницю, зруйновано будинки

6 жовтня дві керовані авіаційні бомби влучили по території Малоданилівської громади близько 23:00 на Харківщині.

Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

В селі Черкаська Лозова КАБ влучив по житловому будинку. Троє мешканців постраждали, пошкоджено сусідні будинки.

У Малій Данилівці пошкоджено з десяток житлових будинків. Зруйновано елементи залізниці, яка обслуговує приміські пасажирські перевезення.

Пошкоджено лінію електропередач.

Агентство Телевидения Новости

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