Сегодня 07:36
Просмотров: 59
Наслідки обстрілів Харківського району: пошкоджено залізницю, зруйновано будинки
6 жовтня дві керовані авіаційні бомби влучили по території Малоданилівської громади близько 23:00 на Харківщині.
Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
В селі Черкаська Лозова КАБ влучив по житловому будинку. Троє мешканців постраждали, пошкоджено сусідні будинки.
У Малій Данилівці пошкоджено з десяток житлових будинків. Зруйновано елементи залізниці, яка обслуговує приміські пасажирські перевезення.
Пошкоджено лінію електропередач.