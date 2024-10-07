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Нічні удари по Харкову та області: прокурори фіксують наслідки

Нічні удари по Харкову та області: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харкова та області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 7 жовтня близько 3:30 через ворожий обстріл у селища Золочів Богодухівського району пошкоджено автомобіль і трактор.

Орієнтовно о 3:00 окупанти обстріляли село Митрофанівка Куп’янського району. Пошкоджено житлову інфраструктуру. Отримала поранення 73-річна жінка, її доставлено до лікарні. Попередньо, удар по селу завданий з РСЗВ «Град».

6 жовтня приблизно о 23:15 збройні сили рф завдали авіаудари по Харкову та передмістю. У Шевченківському районі горіла лісова підстилка, а також пошкоджено автомобілі громадян.

У селі Черкаська Лозова пошкоджено приватні домоволодіння. Постраждали 50-річний чоловік, 51-річна жінка та 16-річний хлопець. У неповнолітнього — гостра реакція на стрес. Також приватні домоволодіння зазнали пошкоджень у селищі Мала Данилівка. На щастя, без постраждалих.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости

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