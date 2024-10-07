Через обстріли Харківщини один чоловік загинув, ще вісім людей дістали поранення
Минулої доби військові рф завдавали удари по Харкову та населених пунктах Харківського, Богодухівського та Куп’янського районів.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
6 жовтня ворог обстрілював Куп’янськ касетними боєприпасами, дронами, гатив з артилерії. Пошкоджено 11 житлових будинків, магазин, автомобіль. Постраждали троє цивільних чоловіків.
У селі Новоосинове пошкоджено приватні будинки.
У селі Першотравневе ворожим FPV-дроном пошкоджено автомобіль. Загинув 56-річний чоловік.З артилерії росіяни обстріляли село Осиново. Пошкоджено три житлових будинки. Постраждав цивільний чоловік.
Селище Куп’янськ-Вузловий росіяни атакували з РСЗВ «Ураган». Пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди, багатоквартирний будинок.Мінометному обстрілу піддавалося село Івашки. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, ЛЕП.
У селі Черкаські Тишки внаслідок удару КАБом сталося загоряння лісу.
У місті Харків КАБ влучив у землю. Без постраждалих.
Керованою авіабомбою окупанти обстріляли село Черкаська Лозова. Пошкоджено два житлові будинки. Постраждали троє цивільних людей, в тому числі 16-річний хлопець.
По селищу Мала Данилівка росіяни поцілили КАБом. Пошкоджено чотири житлові будинки, два приватні автомобілі.
Сьогодні з РСЗВ ворог обстріляв село Митрофанівка. Пошкоджено приватне домоволодіння. Дістала вибухові поранення цивільна жінка.У селищі Золочів пошкоджено приватний автомобіль.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 6 жовтня силами поліції з Куп’янська евакуйовано 3 людей.