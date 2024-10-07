На Харківщині триває ліквідація чотирьох лісових пожеж

Впродовж тижня підрозділи ДСНС ліквідували 531 пожежу на Харківщині.

Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі ХОВА повідомив начальник ГУ ДСНС України у Харківській області Артем Астахов.

Загалом минулого тижня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС виїздили за сигналом «Тривога» 633 рази. Вогнеборці ліквідували 531 пожежу, з яких 40 пов’язані з обстрілами російських окупантів. На пожежах загинуло 7 людей, ще 9 осіб дістали опіки та поранення. Водночас в екосистемах області сталося 510 пожеж, із них 18 в лісах. Полум’я охопило понад 438 гектарів площі. Наразі в області триває ліквідація 4 лісових пожеж.

«На території Борівського лісництва поблизу села Піски-Радківські внаслідок обстрілів російських окупантів 2 жовтня виникла масштабна пожежа. Верхова пожежа охопила ландшафтний парк «Червонооскільський». Полум’я знищило декілька сотень самовільно зведених дерев’яних будинків. Загинуло 4 особи, ще 2 дістали опіки, евакуйовано 60 осіб. Наразі ліквідація пожежі триває», – розповів Артем Астахов.

За тиждень на Харківщині зафіксовано 3 випадки підривів на вибухонебезпечних предметах. В полі, поблизу села Вірнопілля Ізюмського району, 31-річний місцевий житель наступив на міну та дістав вибухову травму.

У селі Нікополь під час робіт на власному городі на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 52-річний чоловік – потерпілого госпіталізували. На території Оскільської тергромади від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета постраждав 50-річний працівник Харківобленерго.

Агентство Телевидения Новости