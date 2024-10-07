Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:50
Просмотров: 82

На Харківщині триває ліквідація чотирьох лісових пожеж

На Харківщині триває ліквідація чотирьох лісових пожеж

Впродовж тижня підрозділи ДСНС ліквідували 531 пожежу на Харківщині.

Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі ХОВА повідомив начальник ГУ ДСНС України у Харківській області Артем Астахов.

Загалом минулого тижня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС виїздили за сигналом «Тривога» 633 рази. Вогнеборці ліквідували 531 пожежу, з яких 40 пов’язані з обстрілами російських окупантів. На пожежах загинуло 7 людей, ще 9 осіб дістали опіки та поранення. Водночас в екосистемах області сталося 510 пожеж, із них 18 в лісах. Полум’я охопило понад 438 гектарів площі. Наразі в області триває ліквідація 4 лісових пожеж. 

«На території Борівського лісництва поблизу села Піски-Радківські внаслідок обстрілів російських окупантів 2 жовтня виникла масштабна пожежа. Верхова пожежа охопила ландшафтний парк «Червонооскільський». Полум’я знищило декілька сотень самовільно зведених дерев’яних будинків. Загинуло 4 особи, ще 2 дістали опіки, евакуйовано 60 осіб. Наразі ліквідація пожежі триває», – розповів Артем Астахов. 

За тиждень на Харківщині зафіксовано 3 випадки підривів на вибухонебезпечних предметах. В полі, поблизу села Вірнопілля Ізюмського району, 31-річний місцевий житель наступив на міну та дістав вибухову травму.

У селі Нікополь під час робіт на власному городі на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 52-річний чоловік – потерпілого госпіталізували. На території Оскільської тергромади від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета постраждав 50-річний працівник Харківобленерго. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 