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Внаслідок обстрілів Харківщини постраждали двоє цивільних
Сьогодні, 7 жовтня, близько 16:00 окупанти завдали удару по місту Куп’янськ. Внаслідок влучання по території навчального закладу вибухове поранення дістали 35-річний чоловік та 57-річна жінка.
Про це повідомили в Харківській ОВА.
Постраждалі госпіталізовані до медичного закладу. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.
Крім того, ворог завдав удару по селу Курилівка Куп’янського району, спричинивши горіння трави.