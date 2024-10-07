Внаслідок обстрілів Харківщини постраждали двоє цивільних

Сьогодні, 7 жовтня, близько 16:00 окупанти завдали удару по місту Куп’янськ. Внаслідок влучання по території навчального закладу вибухове поранення дістали 35-річний чоловік та 57-річна жінка.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Постраждалі госпіталізовані до медичного закладу. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Крім того, ворог завдав удару по селу Курилівка Куп’янського району, спричинивши горіння трави.

Агентство Телевидения Новости