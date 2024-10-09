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Майже 900 вікон було вибито у Харкові внаслідок удару по Салтівці
Внаслідок вчорашньої ворожої атаки в Салтівському районі було пошкоджено 16 будинків.
Там було вибито майже 900 вікон, повідомляє міськрада.
Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» з вечора закривають віконні контури.
У Салтівському районі працівники КП «Житлокомсервіс» обстежують будинки на наявність пошкоджень внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу.
Комунальники інформують мешканців про отримання допомоги через «єВідновлення».