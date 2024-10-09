Наслідки обстрілів Харківщини: слідчі фіксують злочини рф

Минулої доби російські військові завдавали ударів по Харкову та населених пунктах Харківського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Поліцейські здійснили 51 огляд місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 9 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, повідомляє поліція Харківської області.

8 жовтня ворог двічі обстріляв Харків ракетами та ФАБ-250 з УМПК. Пошкоджено багатоповерхівки, приватне домоволодіння, 30 автомобілів, будівля приватного підприємства. Загинули двоє цивільних людей, ще 31 людина, у тому числі 16-річна дитина, дістали поранення.

Протягом доби військові рф обстрілювали Куп’янськ. Ворог гатив по місту з артилерії, КАБ-500 з УМПК. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди.

У селі Кругляківка через удари росіян поранена цивільна жінка, ще одна жінка загинула.

З РСЗВ окупанти обстріляли село Петропавлівка. Загинув цивільний чоловік.

Керованою авіабомбою у селі Черкаська Лозова пошкоджено два приватних будинки.По селу Безруки росіяни завдали ударів з РСЗВ. Пошкоджено приватні будинки, дорожнє покриття, лінії електропередачі.

Через удар КАБу у селі Борівська Андріївка знищено житловий будинок. Загинув цивільний чоловік.На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 8 жовтня силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано 26 людей.

Агентство Телевидения Новости