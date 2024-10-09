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Стан постраждалих пасажирів автівки, в яку влучив ворожий дрон: коментар Задоренко

Стан постраждалих пасажирів автівки, в яку влучив ворожий дрон: коментар Задоренко

У цивільній автівці, атакованій російським FPV-дроном у Козачій Лопані, перебувало троє місцевих мешканців – двоє чоловіків та одна жінка.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

76-річна жінка госпіталізована до лікарні у стані середньої важкості з контузією та уламковими пораненнями спини. Чоловіки зазнали контузій та гострих реакцій на стрес, від госпіталізації відмовилися.

«Козача Лопань щодня піддається ворожим обстрілам і атакам дронів. Пересуватися селищем небезпечно, особливо на автомобілях, оскільки окупанти свідомо обирають їх як цілі й чинять терор проти мирного населення», – наголосив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости

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