Стан постраждалих пасажирів автівки, в яку влучив ворожий дрон: коментар Задоренко
У цивільній автівці, атакованій російським FPV-дроном у Козачій Лопані, перебувало троє місцевих мешканців – двоє чоловіків та одна жінка.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
76-річна жінка госпіталізована до лікарні у стані середньої важкості з контузією та уламковими пораненнями спини. Чоловіки зазнали контузій та гострих реакцій на стрес, від госпіталізації відмовилися.
«Козача Лопань щодня піддається ворожим обстрілам і атакам дронів. Пересуватися селищем небезпечно, особливо на автомобілях, оскільки окупанти свідомо обирають їх як цілі й чинять терор проти мирного населення», – наголосив Задоренко.