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На Харківщині бійці 3 ОШБр влучили по скупченню окупантів і підірвали авто з БК

На Харківщині бійці 3 ОШБр влучили по скупченню окупантів і підірвали авто з БК

На Харківщині окупанти ховалися від українських дронів у сараях, будівлях, окопах і бліндажах. Бійцям 3-ї окремої штурмової бригади вдалося вистежити всі цілі та вдарити по них з повітря.

Про це ” target=”_blank” rel=”noreferrer noopener nofollow”>повідомили в 3 ОШБр.

«Поки одні дрони вистежили й «спалили» ці сховки, інші вже залетіли й рознесли їх на шматки. Бонусом: вороже авто, начинене БК і його детонація після ураження», – зазначили в підрозділі.

Відео надане батальйоном безпілотних систем Третьої штурмової бригади, яка продовжує бити окупантів на Харківщині.

Агентство Телевидения Новости

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