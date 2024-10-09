Внаслідок авіаудару по Харкову постраждала жінка

8 жовтня о 15:30 збройні сили рф завдали авіаудару по Шевченківському району Харкова. Зафіксовано влучання по відкритій місцевості.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено вікна у багатоквартирних будинках, розташованих поруч.

Відомо про одну постраждалу жінку, їй надано допомогу на місці.

Для удару по місту ворог використав авіаційний боєприпас, точний тип озброєння наразі встановлюється. За попередніми даними, удар був завданий з н. п. Томарівка Бєлгородської області рф.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Агентство Телевидения Новости