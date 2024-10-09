На Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовано 13 штурмів за день

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 9 жовтня. 959 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України. На даний час ворог 80 разів атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Курахівському та Покровському напрямках.

Ворог завдавав авіаційних ударів по районах селу Катеринівка Харківської області.

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи поблизу Цупівки та Липців скинули дві керовані авіаційні бомби, до того ж двічі намагались потіснити українських захисників із займаних позицій поблизу Вовчанська. Штурми відбито, ситуація контрольована.

Одинадцять разів ворог атакував позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Кучерівки, Петропавлівки, Новоселівки, Вишневого та Кругляківки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости