У Харківському районі КАБ вщент знищив будинок, ще десяток пошкоджені

Унаслідок ворожого удару КАБом по Слатиному 9 жовтня близько 15:30 було повністю знищено один і пошкоджено не менше 10 приватних будинків, чотири з яких – суттєво.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Удар прийшовся по району щільної приватної забудови. Дивом минулося без постраждалих: чоловік та жінка, які проживали у зруйнованому будинку, перебували у цей час на подвір’ї і не зазнали травм.

Також було пошкоджено лінію електропередачі та газогони.

«Завтра зранку мешканцям пошкоджених будинків буде надано матеріали для попереднього ремонту. На місці працюватимуть волонтери гуманітарних організацій і робітники Дергачівського гуманітарного центру», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости