Правоохоронці встановили, яку авіабомбу окупанти застосували по Харкову

9 жовтня близько 15:30 збройні сили рф вчергове завдали ударів з тактичної авіації по Харкову та передмістю. Для обстрілу ворог використав ФАБ-250 з УМПК.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання авіаційного боєприпасу на відкритій місцевості. У шести багатоквартирних будинках вибито вікна. Поранення склом отримала 81-річна жінка.

У селищі Слатине внаслідок авіаудару пошкоджено щонайменше 10 приватних житлових будинків. На щастя, без постраждалих.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова та Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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