На війні з росією загинув десантник із Харківщини

У Харківській області попрощалися з військовослужбовцем ЗСУ, жителем селища Лиманівка, 45-річним Євгенієм Мульком.

Про це повідомили в Лозівській міській раді.

Поліг боєць 1 жовтня при виконанні бойового завдання під час воєнних дій на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, поблизу населеного пункту Черкаське Порічне Суджанського району Курської області рф.

1 липня 2024 року Євгеній був призваний Лозівським РТЦК та СП на військову службу по мобілізації. Служив старшим стрільцем десантно-штурмового батальйону однієї з військових частин.

«Євгеній народився 18 червня 1979 року в смт Панютине. Закінчив 9 класів Панютинської загальноосвітньої школи І-III ступенів. Згодом здобув професійну освіту в Панютинському професійно-технічному училищі № 56, де опанував професію електрик, водій автомобіля категорії С. Десять років пропрацював на Панютинському вагоноремонтному заводі. Далі – фрезерувальником штампів на Лозівському кузнечно-механічному заводі. Потім були кілька років роботи у Польщі. І знову повернення в Україну. Там і застала його війна», – розповіли в міськраді.

Поховали воїна 9 жовтня на кладовищі у селі Хлібне Лозівської громади.

Агентство Телевидения Новости