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На Донбасі загинув водій-санітар із Харківщині

На Донбасі загинув водій-санітар із Харківщині

У Зміївській громаді попрощалися із захисником Михайлом Левандовським, який став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення рф – у лютому 2022 року.

Про це повідомили в Зміївській міській раді

Сержант Михайло Левандовський, водій-санітар медичного пункту однієї з військових частин, загинув в бою за Україну 6 жовтня 2024 року внаслідок ворожого удару FPV-дрона поблизу населеного пункту Золота Нива Волноваського району Донецької області.

«Народився Михайло 9 листопада 1978 року на Хмельниччині. Коли йому виповнилося 2 роки, його родина переїздить на постійне місце проживання на Зміївщину», – розповіли в міській раді.

Навчався у Зідьківській загальноосвітній школі, після закінчення якої вступив до Липковатівського аграрного коледжу.

Пройшов строкову службу у Збройних Силах України. Після демобілізації працював у радгоспі «3-й Вирішальний». Потім свій трудовий шлях продовжив у ремонтній бригаді на електростанції, працював машиністом земснаряда на Безлюдівському кар’єрі.

У чоловіка залишилися син з донькою та три онуки.

Агентство Телевидения Новости

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