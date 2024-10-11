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Окупанти накрили з РСЗВ два райони Харківщини: постраждала жінка

Окупанти накрили з РСЗВ два райони Харківщини: постраждала жінка

10 жовтня близько 21:30 російська армія обстріляла Купʼянськ. Гострої реакції на стрес зазнала жінка 69 років. Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, господарчі споруди та авто. Попередньо, ворог вдарив по місту з РСЗВ «Ураган».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також вчора близько 23:00 окупанти здійснили обстріл с. Баранівка Золочівської громади Богодухівського району. Пошкоджено приватні домоволодіння, електромережі тощо. Без постраждалих. За попередніми даними, удари по селу були завдані з РСЗВ.

За процесуального керівництва Купʼянської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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