Прокурори фіксують наслідки ударів дронів по автівках на Харківщині

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1,2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 11 жовтня орієнтовно о 12:40 ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль у селищі Козача Лопань. Водій авто, 38-річний чоловік – загинув на місці. Його 56-річна сестра зазнала гострої реакції на стрес.

Також вдень зафіксовано ще одне влучання російського БпЛА по Козачій Лопані. Дрон влучив у відкриту місцевість. Поранення отримав чоловік 86 років. З пораненнями його госпіталізували до лікарні.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости