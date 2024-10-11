Окупанти продовжують обстріли Харківщини: є загиблий та двоє поранених

Близько 16:00 внаслідок обстрілу міста Куп’янськ загинув 67-річний чоловік. 76-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Про це повідомляє ХОВА.

Ще одна 68-річна місцева жителька дістала акубаротравму, потерпілій надали допомогу на місці. За попередніми даними, одна людина може перебувати під завалами будівлі. Екстрені служби працюють на місці влучання.

Близько 11:30 у селі Шийківка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранень 67-річний чоловік. Потерпілого доставили до медзакладу.

Агентство Телевидения Новости