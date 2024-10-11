Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:04
Просмотров: 67

Окупанти продовжують обстріли Харківщини: є загиблий та двоє поранених

Окупанти продовжують обстріли Харківщини: є загиблий та двоє поранених

Близько 16:00 внаслідок обстрілу міста Куп’янськ загинув 67-річний чоловік. 76-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Про це повідомляє ХОВА.

Ще одна 68-річна місцева жителька дістала акубаротравму, потерпілій надали допомогу на місці. За попередніми даними, одна людина може перебувати під завалами будівлі. Екстрені служби працюють на місці влучання.

Близько 11:30 у селі Шийківка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранень 67-річний чоловік. Потерпілого доставили до медзакладу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 