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Окупанти продовжують обстріли Харківщини: є загиблий та двоє поранених
Близько 16:00 внаслідок обстрілу міста Куп’янськ загинув 67-річний чоловік. 76-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.
Про це повідомляє ХОВА.
Ще одна 68-річна місцева жителька дістала акубаротравму, потерпілій надали допомогу на місці. За попередніми даними, одна людина може перебувати під завалами будівлі. Екстрені служби працюють на місці влучання.
Близько 11:30 у селі Шийківка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранень 67-річний чоловік. Потерпілого доставили до медзакладу.